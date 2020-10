Torna “Genova per voi”, il talent per autori di canzoni che mette in palio un contratto editoriale

Genova. Si sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione di “Genova per Voi”, talent nazionale per autori di canzoni prodotto da Atid con il sostegno di Siae e la collaborazione del Comune di Genova. In palio c’è un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi e tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno alla Siae.

Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono il 15 dicembre 2020. La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito www.genovapervoi.net

