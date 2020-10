Allerta arancione, a Genova scuole aperte ma torna la polemica: “Impossibile organizzarsi”

Genova. Scuole aperte in tutta la città di Genova. E’ la decisione ufficiale presa dal Coc (centro operativo comunale) dopo aver preso atto che nella notte non ci sono state criticità legate all’allerta arancione. Dunque stamattina le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Come anticipato ieri da Genova24 e confermato poi dalla protezione civile comunale, la decisione di chiudere in alcuni singoli quartieri sarebbe potuta arrivare questa mattina sulla base degli eventi della notte. Un metodo già sperimentato l’anno scorso che anche stavolta non ha mancato di creare polemiche.

