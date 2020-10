Allerta meteo, la Liguria attende il passaggio del fronte: “Sarà una notte tribolata”

Genova. Saranno ore critiche per il maltempo in Liguria quella della notte tra venerdì e sabato con l‘allerta meteo rossa in vigore su gran parte della regione. A partire dal Ponente e andando verso Levante si attende infatti il passaggio del fronte con piogge forti e cumulate significative su zone già martoriate dalle precipitazioni.

“Ci aspettiamo una notte tribolata”, ha detto il presidente Giovanni Toti durante il punto stampa serale dove sono stati confermati gli stessi scenari del bollettino meteo pomeridiano. “Nelle prossime ore è atteso un ulteriore rinforzo con una grande quantità di pioggia su tutta la regione. Il passaggio frontale che ora interessa il Ponente si sposterà piano piano al centro della regione e sul Levante – spiega Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal -. Sarà una perturbazione diffusa e persistente, con importanti fenomeni temporaleschi”.

