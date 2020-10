Allerta meteo, nubifragio sul Tigullio. Esondazioni a Sestri Levante, il sindaco: “Non uscite di casa”

Genova. Le forti perturbazioni previste si stanno concentrando sul Tigullio, che da qualche ora è sotto un potente nubifragio: si registrano cumulate importanti che superano i 100 mm in quasi tutta l’area, con punte orarie di precipitazione che hanno superato anche i 200 mm.

Poco dopo le 6 in zona Sestri Levante è esondato il rio Battana, e sono stati chiusi i sottopassi di via Nazionale, via Gramsci, via Pontino e Lapide. Il sindaco Valentina Ghio, attraverso una messaggio facebook, ha chiesto ai suoi cittadini di non uscire di casa, se non necessario.

