Sanremo. In relazione al nuovo bollettino Arpal- Protezione Civile che ha diramato un’allerta rossa dalle 14 di oggi (venerdì 2 ottobre) alle 6 di domani mattina (sabato 3 ottobre) e poi arancione sino alle 10 di domani mattina, si comunica che, in aggiunta alle ordinanze già emanate, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

