Cairo, nuova ordinanza del sindaco Lambertini: anticipata l’accensione del riscaldamento

Cairo Montenotte. Vista la situazione meteorologica, il sindaco Paolo Lambertini ha emesso un’ordinanza nella quale autorizza, da lunedì 5 ottobre, l’accensione facoltativa anticipata degli impianti termici sul territorio comunale per un massimo di 7 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 5 alle 23 fino al 14 ottobre.

Successivamente entrerà in vigore il limite giornaliero di 14 ore previsto dalla normativa per i territori della fascia climatica “E” in cui ricade il comune di Cairo Montenotte per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.

