Circo Millennium senza pace: dopo 7 mesi di lockdown, l’allerta fa saltare il debutto

Savona. Dopo 7 mesi di fermo a causa del lockdown, il Circo Millennium non riesce a trovare pace e a causa dell’allerta meteo è costretto a rinviare lo spettacolo di debutto in programma questa sera alle ore 21.

Le attività dei circensi riprenderanno nella giornata di domani con due spettacoli, il primo alle ore 16 e il secondo alle ore 18:30. Dalla direzione del circo confermano che tutti i biglietti venduti in prevendita per lo spettacolo odierno saranno validi anche per i giorni successivi.

