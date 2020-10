Concerto in blu, in piazza Matteotti il piano di Tommaso Perazzo e l’Alter Echo string quartet

Genova. Sabato 3 ottobre dalle ore 21 in Piazza Matteotti si esibirà il gruppo musicale delle Alter Echo String Quartet, un eclettico quartetto d’archi composto da giovani musiciste che proporrà “BaRock”: dal Barocco al RocK…”, un repertorio musicale che spazierà dalla musica classica alla musica pop.

Dalle 22 alle 23 si potrà ascoltare la musica del talentuoso Tommaso Perazzo dal titolo “Piano Solo: a jump in the blue(s)” Il repertorio comprenderà brani originali, tratti anche dal suo ultimo disco in trio, standard del repertorio jazzistico, e un paio di brani della cantante Mia Martini, interpretati in piano solo, della cantante Mia Martini.

