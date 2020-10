Coppa Liguria di Prima Categoria: ventinove giocatori squalificati

Genova. Lungo elenco di squalificati dopo la terza giornata della Coppa Liguria di Prima Categoria. Sono ventinove i giocatori messi “in castigo” dal giudice sportivo.

Andrea Cossu (Letimbro) è stato fermato per tre turni, espulso “dopo aver ripetuto, nel corso del secondo tempo, che trattandosi di una partita di Coppa Italia, una squalifica non lo avrebbe toccato minimamente, nel corso del recupero, inseguiva un avversario, scagliandogli un paio di calci con l’intento di provocare danno, senza per altro colpirlo (sanzione aggravata per aver mantenuto, nell’occasione, un comportamento sprezzante delle vigenti disposizioni in tema di esecuzione delle sanzioni)”.

