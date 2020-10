Coppa Liguria di Seconda Categoria, 54 squadre partecipanti: ecco i gironi

Genova. Sono cinquantaquattro le squadre di Seconda Categoria che parteciperanno alla Coppa Liguria. La competizione prenderà il via sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Sono state suddivise in sei quadrangolari e dieci triangolari. La vincente di ogni raggruppamento passerà il turno. Ottavi di finale, quarti di finale e semifinali saranno giocate con partite di andata e ritorno. La finale sarà in gara unica e in campo neutro.

