Covid, Toti non cambia linea sulle mascherine: “Interventi mirati dove il virus circola di più”

Genova. Il governatore della Liguria Giovanni Toti non esclude ma neppure crede sia particolarmente necessaria, al momento, un’estensione regionale dell’obbligo all’aria aperta, sempre, dell’uso della mascherina (come stabilito invece dal presidente della Regione Lazio Zingaretti). “Finora, in tema di misure restrittive, abbiamo un esperimento fattivo, quello sul cluster spezzino, che ci dice che gli interventi mirati nella zone più interessati dai contagi funzionano”, ha detto Toti in conferenza stampa.

“Non escludo altri interventi simili, mirati, nelle zone dove la circolazione del virus è più alta, in quelle già evidenziate e in quelle che risulteranno dagli studi dei medici di Alisa”, prosegue il presidente della Regione, che aggiunge: “Sul tema delle mascherine e dei provvedimenti anti-contagio, però, stiamo aspettando un probabile imminente dpcm e anche in base a quello capiremo come muoverci”.

