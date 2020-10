Disperso in mare a Bergeggi: ricerche via terra momentaneamente sospese. In volo l’elicottero

Bergeggi. Sono state momentaneamente sospese, fino alla mattinata di domani, le ricerche via terra (impossibilitate, causa maltempo, quelle via mare) del presunto disperso in mare a Bergeggi: il buio, infatti, oltre a rendere difficili le operazioni, non permette ovviamente l’attività in sicurezza.

Una manciata di minuti fa, però, in volo si è alzato un elicottero della guardia costiera, che sta perlustrando la zona nella speranza, grazie agli strumenti di bordo e ad un faro, nonostante la scarsa visibilità, di avvistare la persona scomparsa.

