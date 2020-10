Fincen Files, anche a Bordighera il denaro “sospetto” degli imprenditori russi legati al Cremlino

Bordighera. C’è anche il nome di Bordighera legato all’inchiesta giornalistica di BuzzFeed News e ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) sui Fincen Files, i documenti riservati del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): l’agenzia governativa americana che si occupa della lotta contro i reati finanziari. “Trump & Putin, gli affari segreti”, titola L’Espresso: settimanale che si è occupato del caso, approfondendo nell’edizione del 20 settembre le ripercussioni in Italia dei fiumi di denaro riversati negli USA in società di comodo. Società che non hanno né uffici, né dipendenti: soltanto caselle postali offshore alcune delle quali ora sotto accusa per riciclaggio di denaro per cifre impressionanti, come la tesoreria offshore gestita dalla Danske Bank in Estonia che avrebbe riciclato 200miliardi di euro.

... » Leggi tutto