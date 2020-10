Il mare torna a far paura: auto giù da banchina a Rapallo, onde in strada a Santa

Genova. Se la perturbazione in queste ultime ore sembra aver cambiato passo e direzione lo deve per lo più al forte vento di Scirocco che sta schiacciando il fronte convettivo sul ponente della nostra regione. Ma non solo: a largo della costa il mare si sta ingrossando ulteriormente, e le onde tornano a far paura.

Da diversi minuti, infatti, la mareggiata a preso vigore e sta sferzando tutta la costa del genovesato, soprattuto nel Tigullio, da sempre luogo più esposto a queste tipologie di mareggiate e che, ricordiamo, è in regime di allerta rossa: il mare è arrivato sulle strade costiere del porto di Santa Margherita, mentre a Rapallo, il vento sta creando diversi problemi alle strutture.

