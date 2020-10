Inchiesta sulla radioterapia al San Martino: la procura di Genova chiede l’archiviazione

Genova. Ritardi dovuti alla burocrazia, alla mancanza di denaro, o magari anche a incapacità gestionali ma che non hanno portato a una vera e propria interruzione del servizio e che per questo non hanno alcuna rilevanza penale.

Con queste motivazioni la Procura di Genova ha chiesto l’archiviazione dell’indagine riguardante la gestione della radioterapia all’ospedale San Martino di Genova dove a causa di guasti ai macchinari molti pazienti avevano subito ritardi e disagi a partire dai viaggi obbligati fino all’ospedale San Paolo di Savona per effettuare la terapia.

... » Leggi tutto