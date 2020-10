L’ambulanza corre verso il San Paolo, ma lei ha troppa fretta: Aurora nasce in autostrada

Cairo Montenotte. Tanta fretta per la piccola Aurora, che ieri non ha atteso l’arrivo in ospedale ed è nata in autostrada, precisamente ad Altare, all’interno di una mobile della Croce Bianca di Dego.

Mamma Emma e papà Raffaele la attendevano a giorni, ma mai si sarebbero aspettati che il parto avvenisse in ambulanza. Le acque si sono rotte nella loro abitazione di Cairo Montenotte, dove si trovavano i genitori insieme alla zia. “Abbiamo avuto paura – racconta Cinzia – vedere tutto quel sangue ci ha fatto andare nel panico, ma per fortuna è andato tutto bene”.

