Maltempo, la notte fa paura. Toti: “Le prossime ore saranno tribolate”

Liguria. Previsioni meteo annunciate nel primo pomeriggio odierno (leggi qui) confermate. E ora, a far paura, sono le prossime ore: nella notte, infatti, il fronte importante, che al momento è concentrato sull’imperiese, farà il suo passaggio sull’intera Regione Liguria.

“Si conferma in toto il quadro dato all’ora di pranzo, – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa in serata, insieme all’assessore regionale Giampedrone e ai vertici di Arpal. – Ci aspettiamo una nottata tribolata. Al momento la perturbazione è forte su Imperia, con i primi segnali di preoccupazione. Il salone nautico a Genova, invece, ha chiuso i battenti in questi minuti: sono stati rinforzati gli ormeggi, ma non si è registrato nessun problema o criticità in merito”.

