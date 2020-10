Maltempo: savonese “graziato”: allagamenti nel genovese e nell’imperiese

Savona. Temporali violenti si stanno abbattendo da stanotte sulla Liguria. per ora, però, la provincia di Savona sembra essere stata “graziata” dall’ondata di maltempo: gli unici, piccoli disagi si sono registrati ad Andora, dove i vigili del fuoco sono intervenuti più volte nella notte per alcuni stillicidi e allagamenti minori.

Problemi ben più gravi, invece, a ponente e a levante della nostra provincia. Nell’imperiese i disagi più importanti si sono registrati nella zona del Golfo Dianese, dove già a partire da ieri sera le precipitazioni sono state violente tanto da causare allagamenti, anche se i danni sono stati contenuti. A San Bartolomeo al Mare, in particolare, due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso nei pressi della rotonda autostradale. A causa del livello dell’acqua i conducenti delle due vetture non riuscivano più a proseguire. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, accorsi anche per altri interventi dovuti al maltempo.

