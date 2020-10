Camporosso. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme con i volontari della Protezione Civile di Camporosso sono intervenuti in corso Repubblica, a Camporosso, per una tenda che, a causa del maltempo, si era staccata dalla facciata dell’Hotel del Ponte. Messo in sicurezza anche il tubo di una gronda che risultava pericolante.

