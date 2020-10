Mareggiata a Rapallo, le onde lambiscono le case: il sindaco chiede altri sacchi di sabbia

Rapallo. La mareggiata inizia a creare danni nel Tigullio. A San Michele di Pagana le onde hanno completamente inghiottito la spiaggia e sono arrivate a lambire le abitazioni.

In vista della notte il sindaco Carlo Bagnasco ha appena firmato una richiesta diretta alla Prefettura, per la fornitura e la distribuzione urgente di ulteriori sacchi di sabbia oltre a quelli già in dotazione del Comune.

... » Leggi tutto