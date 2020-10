Mascherine obbligatorie in centro storico almeno per un’altra settimana ma nessuna ulteriore stretta

Genova. L’ordinanza sulle mascherine obbligatorie 24 ore su 24 in centro storico he scade domenica 4 ottobre sarà prorogata almeno di un’altra settimana, ma Regione e Comune di Genova non prevedono ulteriori strette. Lo conferma il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Axpo nell’edificio ex Rinascente.

Ma non ci saranno ulteriori strette né sugli orari dei locali né un’allargamento dell’ordinanza ad altre aree: “Non ho dati ad oggi che dicano che debbano essere rafforzate le misure – spiega il sindaco – Le misure devono essere rispettate, non rafforzate e direi che i genovesi hanno risposto bene. Abbiamo fatto poche multe e molta moral suasion e per adesso va bene così”.

