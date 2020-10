Meteo: giornata di allerta arancione, temporali intensi e mareggiate con onde fino a 6 metri

Liguria. Venerdì caratterizzato da un’intensa perturbazione: piogge, temporali, vento forte e mareggiate saranno gli ingredienti principali. Temporaneo miglioramento tra sabato e le prime ore di domenica, prima di un nuovo peggioramento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 2 ottobre 2020

Avvisi: temporali di forte intensità con cumulate elevate (anche oltre i 250-300 mm) specie nell’interno Imperiese, Val d’Orba, Stura, Scrivia, Polcevera, Bisagno, Trebbia e Fontanabuona occidentale. Prestare la massima attenzione a possibili frane, smottamenti ed esondazioni di rivi o torrenti. Venti di burrasca/burrasca forte tra sud e sud-est con rinforzi fino a tempesta (oltre i 100km/h). Mareggiate intense con onde fino a 5-6 metri.

Cielo e Fenomeni: dalle prime ore della notte e fino a metà mattinata rovesci intensi a carattere temporalesco interesseranno la zona compresa tra i quartieri orientali di Genova ed il Tigullio, sul resto della regione rovesci moderati intermittenti. Da metà mattina e per tutto il pomeriggio rovesci temporaleschi intensi interesseranno le aree interne, le maggiori cumulate (anche oltre i 250-300 mm) si avranno su: interno Imperiese, Val d’Orba, Stura, Scrivia, Polcevera, Bisagno, Trebbia e Fontanabuona occidentale. Sulle coste rovesci sparsi ma intermittenti. Dalla tarda serata un’intensa linea temporalesca inizierà ad affacciarsi sull’Imperiese per poi andare a coinvolgere anche il resto della regione nella notte su sabato.

Venti: da forti a burrasca/burrasca forte tra sud e sud-est con rinforzi di tempesta (oltre i 100km/h) sui valichi, negli spazi aperti e nelle situazioni temporalesche.

Mari: molto mosso in mattinata, poi agitato o molto agitato con onde fino a 5-6 metri. Mareggiate intense specie sui lidi centrali.

Temperature: su valori stabili.

Costa: min 15/19°C, max 20/23°C

Interno: min 7/15°C, max 16/21°C

... » Leggi tutto