Oktoberfest in HB, è festa dal 2 al 18 ottobre

L’Oktoberfest genovese – unico evento riconosciuto dalla autorità di Monaco al di fuori della Germania – ha ufficialmente annunciato l’arrivederci al 2021, per ovvi motivi di sicurezza. Ma per i tanti appassionati di questa grande festa popolare non tutto è perduto. Da HB Genova – il locale dove tutto è partito – da venerdì 2 a domenica 18 ottobre si potrà respirare la magica atmosfera dell’Oktoberfest sfruttando la bella Piazzetta HB. Protagonisti saranno la birra speciale HB Oktoberfest (la stessa spillata a Monaco di Baviera) e le specialità bavaresi che dal 2005 caratterizzano HB Genova, prima birreria ufficiale HB aperta al di fuori della Germania.

“HB Genova è un posto unico, dove gustare piatti tipici bavaresi come lo stinco di maiale, i würstel, e le mitiche birre HB – racconta Pietro Milani, che conduce oggi il locale -. Nella nostra piazzetta si potrà assaporare l’atmosfera dell’Oktoberfest, in un clima festoso e rilassato, ideale per amici di tutte le età. Proprio come avviene alla festa simbolo della Germania e in una vera Birreria Hofbräuhaus”.

... » Leggi tutto