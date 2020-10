Sampdoria, mercato caldo in attesa della Fiorentina

Genova. Motori sempre più caldi, nell’avvicinarsi alla “dead line” (scadenza) del calciomercato estivo. Intanto la Samp ufficializza la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione all’Atalanta di Fabio Depaoli, mentre – con la stessa formula – è imminente l’annuncio del passaggio di Ronaldo Vieira all’Hellas Verona.

I motori rischiano di andare addirittura fuori giro, quando inizia a circolare la voce che il Benevento punterebbe a portare in Sannio Fabio Quagliarella, tanto più che la notizia segue i continui tam tam che riferiscono di trattative sempre più avanzate per far vestire il granata a Gastón Ramírez ed a Omar Colley il bianconero del Fulham.

