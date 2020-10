Teatro Ambra di Albenga, tutti a fianco del patron Mesiano: ma se lui si stufasse?

Albenga. È in gioco la sopravvivenza del Teatro Ambra, che alle difficoltà di sempre ha dovuto aggiungere quelle legate al Covid, con conseguenze immaginabili. Il grido di allarme lanciato da Gino Rapa dei Fieui di Caruggi è stato raccolto da un numero impressionante (per quantità e autorevolezza) di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, a cominciare da Antonio Ricci (leggi qui).

Tutti mobilitati per sostenere il patron Mario Mesiano, che da nove anni è al timone di una realtà unica da Ventimiglia a Savona, in grado di allestire stagioni di prim’ordine e di mettere a disposizione la struttura per la vita artistica e sociale del territorio.

