Treni, traffico in tilt per il maltempo: allagamenti a Sampierdarena, mareggiata a Nervi

Genova. Traffico ferroviario rallentato sulla Genova Ventimiglia a causa di alcuni allagamenti provocati dal forte maltempo che sta imperversando sulla nostra regione.

La criticità si è verificata a Sampierdarena a causa di un deviatoio allagato per maltempo. Al momento sono in ritardo almeno sei convogli: tre regionali, due intercity e un Thello. Ma non solo: segnalate altre situazioni con rallentamenti a causa del maltempo in particolare per mareggiata tra Loano e Albenga e a Genova Nervi e nella tratta La Spezia e Corniglia dove si viaggia su un binario a senso unico alternato per consentire intervento dei vigili del fuoco nei pressi di La Spezia per la presenza di canne sulla sede ferroviaria

