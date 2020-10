Ventimiglia, si cercano migranti nel Roja in piena: udite grida di aiuto

Genova. A Ventimiglia è scattata la ricerca di alcuni migranti che bivaccavano nel letto del fiume Roja, in queste ore in piena a causa delle forti piogge che stanno interessando la zona da questo pomeriggio.

Secondo quanto riporta Riviera24 sarebbero state udite alcune grida d’aiuto provenienti dalla zona dell’alveo che da anni è diventato una sorta di accampamento per i migranti in attesa di provare a passare la frontiera, in particolare dai cunicoli del ponte della ferrovia.

