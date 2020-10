Vittorie e podi nel weekend per il ritorno degli Arcieri 5 stelle

Albenga. Il week end di gare nel tiro con l’arco ha visto il positivo ritorno alle competizioni per gli Arcieri 5 stelle, impegnati domenica 20 settembre in due distinti eventi, una a Montesegale, in Lombardia, l’ultima dell’anno all’aperto, e l’altra, la prima indoor, a Imperia. Per la compagnia del Savonese si è trattato tutto sommato una buona ripresa dopo il lungo periodo di interruzione.

A Montesegale erano impegnati Emanuele Gibaldo, giunto secondo tra i master arco olimpico, vincitore tra le squadre seniores con i compagni Piero Merlone e Aldo Zuffi. Nella gara di Imperia hanno gareggiato Federica Naso, vincitrice tra le allieve, Lucia Elena, seconda tra le ragazze, e tra gli allievi Alessandro Garino terzo e Filippo Garino quarto. Hanno inoltre esordito nelle competizioni arceristiche Elena Pasqualino e Naso Giovanni.

