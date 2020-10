Alluvione a Ventimiglia: esondati Roja e Bevera, il fiume si porta via le macchine

Ventimiglia. Mentre Genova e il Tigullio fanno i conti con la mareggiata è drammatica la situazione a Ventimiglia, nell’estremo Ponente ligure, dove è esondato il Roja a causa delle forti piogge e dell’apertura della diga Casterino. Il fiume ha rotto gli argini nei pressi della passerella Squarciafichi, che è crollata, inondando dapprima il Lungoroja all’altezza dei giardini pubblici Tommaso Reggio.

Con il passare dei minuti, la situazione è peggiorata: l’acqua ha raggiunto il centro cittadino, allagando in parte anche via Cavour. In via Trossarelli, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, la strada si è trasformata in un fiume d’acqua e fango che ha sommerso le auto parcheggiate. Esondato anche il torrente Bevera che ha portato via con sé decine di auto.

