Arbitri, la sezione di Savona alla ripartenza: e presto un nuovo corso

Savona. Mentre finalmente anche i campionati provinciali e regionali riprendono, anche l’attività arbitrale è ripartita. Terminati i vari raduni, è tempo di bilanci per la sezione AIA di Savona ed esprime tutta la sua soddisfazione il presidente Fabio Muratore: “In totale abbiamo avuto ben ventidue nostri associati che hanno partecipato ai raduni nazionali o a quello regionale: il lavoro fatto dalla Sezione in questi anni continua a dare i suoi frutti”.

Cinque arbitri savonesi sono attualmente a livello nazionale: in CAN D Mirri come arbitro e Manni e Santini come assistenti, oltre a Vignola in qualità di osservatore arbitrale; alla CAN Calcio a Cinque Fantino.

... » Leggi tutto