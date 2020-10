Busalla, intervista a Cristiano Monti: allenatore della scuola calcio e collaboratore di mister Cannistrà

Busalla. Cristiano Monti, da una vita al Busalla Calcio, è al quinto anno come collaboratore tecnico di mister Gianfranco Cannistrà, che allena la prima squadra, ed al secondo come mister dei piccoli.

“Il Busalla Calcio è la mia seconda famiglia – ammette Monti, intervistato dall’addetta stampa della società Erika Repetto -, anzi, a volte la prima, perché in casa, con mio fratello che gioca e mio papà che fa parte della dirigenza, parliamo più di Busalla che di tante altre cose. Anche a casa il Busalla è un argomento sempre di attualità e che viene considerato più di ogni altro. Con mister Cannistrà è il quinto anno da quando mi ha voluto come collaboratore a dargli una mano con la prima squadra e il secondo che ho ripreso con i piccolini, da quando avevo cominciato da zero con la scuola calcio. Ho fatto il primo anno che facevo la Juniores e quindi non avrei potuto fare anche i piccolini; dall’anno scorso ho ricominciato quest’avventura che è un po’ diversa da quella cui ero abituato, però è sempre divertente e stimolante. Basta vederli: basta poco per farli divertire e un po’ ti riconciliano col calcio, perché vedi il lato più puro del gioco”.

