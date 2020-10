Condotta si rompe in corso Torino, le strade a Brignole diventano un lago

Genova. Dopo una notte di apprensione, uno dei maggiori problemi per la situazione a Genova in città si è verificato questa mattina prima dell’alba.

A causa della rottura di una tubatura idrica si è verificato un allagamento nella zona della Foce nell’area di intersezione tra via Tolemaide e corso Sardegna. Corso Torino e via Invrea – si legge in un messaggio della polizia locale – risultano allagate e ci sono deviazioni in atto sia per quanto riguarda i mezzi privati sia per i mezzi pubblici.

