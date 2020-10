Coronavirus, non solo centro storico: l’incidenza è in crescita in altri quartieri di Genova

Genova. Il centro storico resta la zona più colpita dai contagi di coronavirus, in queste ultime settimane, ovvero quella dove il covid sta circolando più facilmente e rapidamente, ma attenzione perché – in base ai dati presentati da Alisa e relativi all’ultima settimana – ci sono altri quartieri dove l’incidenza dei contagi potrebbe destare qualche preoccupazione: Pontedecimo, ad esempio, ma anche Oregina e Lagaccio e poi Albaro, con un aumento di casi in termini assoluti anche a Sestri Ponente e Sampierdarena.

I dati, che trovate nel grafico pubblicato, sono stati illustrati da Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa e sono relativi alle ultime tre settimane. Nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre l’incidenza (casi/10mila abitanti) nei due “cap” del centro storico più colpiti – 16126 e 16124 – è stata pari allo 3.03 e 4.50 – inoltre il valore è di 2.04 nel cap 16123. Ma attenzione perché a Pontedecimo l’incidenza si è attestata in pochi giorni a 3.99. Al Lagaccio/Oregina siamo a 1.71, ad Albaro a 1.39.

