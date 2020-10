Crolla un ponte sul Trebbia tra Marsaglia e Ottone, interrotta la statale 45

Piacenza. Si è sgretolata come briciole intorno alle 15 una delle campate in pietra del ponte Lenzino, sulla statale 45, in Alta Val Trebbia, già in territorio piacentino. Non ci sono stati feriti né veicoli coinvolti: fortunatamente al momento del crollo nessuno stava circolando sulla strada.

Il ponte sul Trebbia, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, nel Comune di Cortebrugnatella, si trova a circa 80 chilometri da Genova e a circa 80 chilometri da Piacenza. La strada statale che congiunge Piacenza a Genova è quindi chiusa.

