“GenovaJeans”, non solo un museo ma un progetto a 360 gradi sulla tela più famosa del mondo

Genova. Presentazione ufficiale di GenovaJeans, questo pomeriggio al Galata Museo del Mare. Si tratta di un grande progetto del Comune di Genova, ideato e diretto da Manuela Arata, che nel prossimo mese di maggio vedrà la prima edizione dell’omonima manifestazione annuale, dalla quale nascerà la via del Jeans: un percorso commerciale, culturale e turistico che si snoderà tra via Pré, via del Campo e via San Luca, con l’obiettivo di valorizzare queste strade dove, fin dall’antichità, il jeans veniva prodotto e utilizzato.

Oltre al sindaco Marco Bucci, agli assessori Paola Bordilli (Commercio e Artigianato), Simonetta Cenci (Urbanistica e Progetti di riqualificazione), Laura Gaggero (Turismo e Marketing territoriale) e ai rappresentanti di Liguria International, erano presenti aziende del settore che, durante la mattinata, sono state accompagnate dal vice sindaco Pietro Piciocchi e dagli assessori Bordilli e Gaggero nella futura Via del Jeans, nella quale il Comune vuole incentivare nuove attività commerciali e artigianali per utilizzare le numerose vetrine vuote, mentre gli altri spazi disponibili ospiteranno esposizioni permanenti che, di anno in anno, potranno costituire il museo diffuso del jeans.

