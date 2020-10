Lo scandalo delle linee guida di TikTok: il trionfo del narcisismo

Sono in parecchi ormai ad utilizzarla, specialmente tra i giovanissimi, ma non solo. Negli ultimi mesi l’applicazione “TikTok” ha letteralmente spopolato, risultando la più scaricata al mondo, superando di gran lunga Facebook e Instagram. Per chi non lo sapesse , si tratta di un social network che permette ai suoi utenti di realizzare video divertenti e creativi di breve durata, che spaziano da un tema all’altro. Gli utenti possono creare nuovi contenuti o reinterpretare delle scene di un film o di una serie tv imitando il proprio attore preferito. Sono molto popolari anche alcuni “balletti” realizzati con il sottofondo di alcune musichette di default. TikTok, così facendo, permette agli iscritti di costruirsi un seguito, avere persone con cui interagire, essere apprezzati (con le ormai celebri reazioni o il più classico cuoricino, che corrisponde al “mi piace”).

Sembrerebbe tutto molto roseo, ma basta indagare un po’ per scoprire che in realtà non lo è. L’applicazione è già stata al centro di molti dibattiti mediatici: in Europa se ne è parlato come di un sistema potenzialmente pericoloso, il cui intento sarebbe quello di appropriarsi dei dati degli utenti per poi utilizzarli in modo illecito. Lo stesso problema è emerso negli Stati Uniti, dove Trump è arrivato a minacciare di vietare l’uso di TikTok, anche se mosso da motivazioni più economiche che altro (la minaccia del presidente ha portato alla vendita di parte della società ad una compagnia statunitense). In India, invece, le accuse sono state ancora peggiori: eccessiva presenza di contenuti inappropriati, incoraggiamento alla pornografia e la possibilità che l’applicazione diventi un mezzo per i predatori sessuali nell’adescare vittime, specialmente minorenni. Per questo motivo, nel paese, è stato vietato definitivamente l’utilizzo dell’applicazione.

