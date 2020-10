Maltempo, Airole e Olivetta quasi isolati: per raggiungere la costa si passa dalla Francia

Ventimiglia. Due piccoli comuni della Val Roja, Airole e Olivetta San Michele, sono praticamente isolati e senza elettricità.

Il crollo di un tratto della SS20, all’altezza di Trucco ha spezzato l’unico collegamento con la costa dal lato italiano: i 400 abitanti di Airole e 224 di Olivetta, per raggiungere Ventimiglia devono percorrere circa 36 chilometri passando da Sospel, per poi arrivare a Mentone e, da qui, tornare in Italia.

