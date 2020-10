Maltempo, ecco le strade chiuse o interrotte in Liguria e nel basso Piemonte

Liguria. Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato dalla serata di ieri i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Nord Italia. A causa di pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile lungo i tratti stradali in Liguria e in Piemonte.

In Liguria, la statale 28 ‘ Del Colle di Nava’, è temporaneamente chiusa, in prossimità del km 65,900, in entrambe le direzioni, in località Bagnasco e al km 96,000 min località Nava, per la presenza di fango e detriti sul piano viabile.

... » Leggi tutto