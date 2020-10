Maltempo, il day after: ad Albenga cede l’asfalto sul lungofiume, a Cairo chiusa la strada dall’Unieuro

Savona. Sono ancora tantissime le situazioni critiche in provincia di Savona al termine dell’allerta meteo rossa (su ponente e entroterra) e arancione (sul levante). A causare problemi non solo i forti temporali, che hanno provocato vari smottamenti, ma anche e soprattutto il vento: alberi abbattuti, tetti danneggiati e litorali devastati dalle mareggiate non si contano in tutta la provincia.

A Cairo Montenotte è chiusa al momento la strada dall’Unieuro, a causa di un cornicione pericolante. Sul posto i vigili del fuoco.

... » Leggi tutto