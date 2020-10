Maltempo, Vazio: “Record di pioggia dal 1958. Già preso contatto col MIT: non si può perdere un minuto”

Liguria. “Dal 1958 non era mai caduta tanta pioggia: quasi 600 mm in 24 ore. In Piemonte un morto e 22 dispersi, ponente savonese flagellato, danni eccezionali in tutto il Nord-Ovest. Vediamo immagini terribili: strade distrutte e case trascinate via dall’impeto dei fiumi come a Limone Piemonte, argini che hanno tenuto, ma che ora sprofondano di oltre un metro come ad Albenga”.

Con queste parole il parlamentare albenganese Franco Vazio commenta l’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore anche sulla provincia di Savona. “Raccogliamo tutte le forze possibili – afferma – mettiamo subito a disposizione delle comunità locali le risorse dello Stato e delle Regioni, attraverso le procedure di emergenza che la Legge consente di assumere”.

