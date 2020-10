Maltempo, Vigili del Fuoco ispezionano i cunicoli del Roja: nessun migrante da soccorrere

Ventimiglia. Hanno ispezionato ogni anfratto, infilandosi in tutti i cunicoli presenti lungo il Roja all’altezza del sottopassaggio di via Tenda, luogo in cui i migranti cercano rifugio dal freddo e dalle intemperie: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia e i colleghi della squadra acquatica di Imperia hanno lavorato per oltre due ore, alla ricerca di stranieri che avrebbero potuto trovarsi in difficoltà, sorpresi dalla piena del Roja. Non ne hanno trovati: l’allarme, scattato intorno alle 19,30, si è rivelato infondato.

... » Leggi tutto