Mareggiata, le onde sono come un fiume in piena: strade sott’acqua a Sturla e Voltri

Genova. La potente mareggiata che a partire dalla serata di venerdì ha sferzato la Liguria di Levante ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla costa di Genova. Le onde hanno invaso alcune strade rendendole impraticabili come se fosse esondato un corso d’acqua.

Una delle situazioni più critiche a Sturla, in via del Tritone, dove il mare ha scavalcato la spiaggia e ha sommerso sotto 20 centimetri d’acqua via del Tritone, la strada che costeggia le vecchie case del borgo. Inutile l’intervento degli abitanti che hanno provato a migliorare il deflusso liberando tutti i tombini.

