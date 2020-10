Maxi allagamento tra corso Torino e via Tolemaide, ma non è colpa della pioggia

Genova. Completamente allagato l’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide alla Foce, ma non sarebbe una conseguenza dell’allerta meteo o almeno non una conseguenza diretta.

A causare pesanti disagi nella zona, intorno alle 4 del mattino, non è stata l’esondazione del Bisagno, che è ampiamente sotto controllo, ma l’esplosione di un grosso tubo dell’acqua. Sul posto intervenuti i tecnici di Iren e la polizia locale per la gestione del traffico.

