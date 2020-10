Meteo, tregua dalla pioggia fino a domenica mattina ma attenzione al mare

Genova. Ancora qualche ora di intense perturbazioni, poi il miglioramento tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica, infine un nuovo passaggio perturbato meno intenso rispetto a quello delle ultime ore. Così secondo le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il Centro Meteo Limet.

Previsioni valide per: sabato 3 ottobre 2020

Avvisi: TEMPORALI di forte intensità in trasferimento in mattinata verso il comparto appenninico centro-orientale (Val Fontanabuona, Trebbia, Aveto, Graveglia, Petronio, Vara). RISCHIO DI ESONDAZIONI di torrenti e rivi, FRANE E SMOTTAMENTI con elevato RISCHIO IDROGEOLOGICO SU TUTTA LA REGIONE; PRESTARE ATTENZIONE. Probabile MAREGGIATA INTENSA con onda incrociata Scirocco/Libeccio.

Cielo e Fenomeni: MALTEMPO nella mattinata su tutta la regione. Precipitazioni anche consistenti si prevedono nel primo mattino nelle aree interne dell’Imperiese, Valle Bormida, Orba, Stura e Scrivia. Più discontinui i fenomeni lungo le coste sottostanti per via dell’intensa ventilazione meridionale. Tra la tarda mattinata e il mezzogiorno spostamento dei fenomeni più intensi sul comparto centro-orientale della regione con maggiore interessamento della Val Fontanabuona, Trebbia, Aveto, Graveglia, Petronio, Vara). Parziale miglioramento a ponente con schiarite. Nel pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni con belle schiarite a ponente e rovesci più sporadici sul centro-levante specie nelle aree interne.

Venti: Burrasca tra sud e sud-est nella notte con picchi di TEMPESTA sul valichi, negli spazi aperti e nelle situazioni temporalesche. In mattinata brusca rotazione del vento a sud-ovest con punte sempre forti specie sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: Molto agitato con altezza d’onda attorno a 5-6 metri in lento calo tra pomeriggio e sera.

Temperature: In lieve calo

Costa: min 14/ 18C, max 19/23°C

Interno: min 10/15°C, max 16/19°C

... » Leggi tutto