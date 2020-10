Paura ad Albenga per il Lungocenta: la spaccatura si allarga, strada a rischio crollo

Albenga. Ora fa davvero paura la situazione del Lungocenta ad Albenga. In queste ore di piogge torrenziali l’asfalto ha ceduto nella zona della Croce Bianca, inclinandosi pericolosamente. Nelle ultime ore la frattura si è visibilmente allargata, e ora il timore dei tecnici è che il manto stradale possa cedere definitivamente e finire nel letto del fiume.

Come visibile anche dalle immagini, questa notte diverse vetture hanno corso il rischio di precipitare. Fortunatamente sono state tutte salvate, ma il pericolo di un crollo non è scongiurato, anzi: in poche ore la spaccatura si è allargata tanto da rendere concreto il rischio di un cedimento, favorito dal vento di oggi e dalla pioggia di domani.

