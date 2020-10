Ritrovato cadavere a Vado Ligure, potrebbe essere il disperso di Bergeggi

Vado Ligure. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia a Vado Ligure. Un passante ha allertato il 112 intorno alle 8.10, riferendo di aver visto un corpo senza vita sul litorale all’altezza dei bagni Blu Beach, tra il concessionario Dream Car e il distributore della IP. Sul posto i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Vado Ligure.

Non ci sono ancora conferme, ma tutto lascia pensare che possa trattarsi del disperso le cui ricerche erano in corso ieri a Bergeggi. L’allarme era stato lanciato nel pomeriggio (leggi qui): stando a quanto riferito da alcuni testimoni, un anziano avrebbe scavalcato le ringhiere sul lungomare per poi sparire apparentemente nel nulla. Sul luogo della presunta scomparsa sarebbe anche stato trovato un bastone da passeggio.

