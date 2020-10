Si era intestato quasi 300 moto e auto ma i veicoli erano utilizzati da criminali, 57enne denunciato

Sestri Levante. Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri per truffa e falsità ideologico. I militari hanno accertato che il 57enne dietro compenso, sfruttando la copertura di due società di compravendita di autovetture, si era intestato in modo fittizio 276 veicoli (auto, moto, furgoni), risultati in uso a terze persone, per la maggior parte pregiudicate, le quali le utilizzavano per commettere reati di ogni genere. Il denunciato poteva contare su una serie di vantaggi tra cui quelli previsti dalla cosiddetta Legge Dini che consente ai commercianti autorizzati di veicoli di trascrivere un atto di vendita a loro favore, usufruendo di un’agevolazione sui costi del trapasso.

Di fatto, poi, i materiali utilizzatori delle autovetture così intestate transitavano dai caselli autostradali senza pagare il pedaggio e non si curavano delle violazioni commesse alla guida, atteso che, né le sanzioni per l’omesso pagamento del pedaggio, né le contravvenzioni al codice della strada li avrebbero mai raggiunti, essendo il veicolo intestato ad un’altra persona.

