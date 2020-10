Una casa per Dash

Savona. Si chiama Dash, e cerca casa. E’ il primo degli ospiti del canile di Savona che vi presentiamo in questo nuovo spazio, “Una casa per Fido”: ogni sabato faremo la conoscenza di un cane in attesa di una nuova famiglia.

Dash ha un’età stimata di poco più di due anni, pesa 45 kg ed è in canile dal 7 settembre del 2020, quando è stato trovato. Ad oggi nessuno lo ha cercato. Buono di carattere, tranquillo al guinzaglio; per lui è preferibile una casa con giardino. Da valutare con altri animali.

