Ventimiglia. «Venga subito dichiarato lo stato d’emergenza per il ponente ligure. Fondamentale dare immediatamente aiuto a comuni, famiglie e imprese per far fronte alla disastrosa situazione alluvionale dalla costa all’entroterra». A dirlo è l’ex sindaco Enrico Ioculano, attuale consigliere comunale di minoranza nelle file del Partito Democratico.

