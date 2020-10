Allarme a Bogliasco, si cerca un surfista in difficoltà nel mezzo della mareggiata

Bogliasco. Soccorsi in azione davanti a Bogliasco per un surfista che stamattina è partito per sfidare la mareggiata e si è trovato in difficoltà in mezzo alle onde.

Per recuperare l’uomo sono partiti via mare sia i vigili del fuoco sia la guardia costiera. In arrivo anche l’elicottero dei pompieri che, appena terminato un trasporto medico all’ospedale San Martino, ha caricato i sommozzatori a bordo per tentare il salvataggio dall’alto.

